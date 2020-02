Salesiani, 28esimo Capitolo generale a Torino: "Priorità della missione sono i bisognosi, i poveri e gli abbandonati"

Missioni Don Bosco, con la sua partecipazione ai progetti che concretizzano - talvolta in maniera sperimentale - queste indicazioni, vede confermata l’utilità degli sforzi dei missionari, e dei benefattori, che li sostengono rivolti ai ragazzi di strada e alle bambine prostituite in Sierra Leone, agli schiavi delle miniere in Congo o delle fabbriche di sigarette in India, ai bambini ex soldato in Sud Sudan o in Colombia, fra i profughi in Uganda o in Etiopia, fra i migranti dal Ghana o dal Venezuela, ai sottoposti a minaccia continua di guerra in Siria o in Ucraina. “Dare l’assoluto primato alla missione salesiana con i giovani di oggi, e tra loro dando la priorità ai più bisognosi, ai più poveri e abbandonati” ha sottolineato don Artime, e i confratelli impegnati nelle frontiere del mondo lo rendono attuale ogni giorno.