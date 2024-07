Auto distrutte dalle fiamme a Torino nord: "Rimosse dalle strade"

Dopo settimane di attesa, verrà rimossa la Fiat Multipla distrutta dalle fiamme in sosta in Lunga Dora Voghera 34. Ad annunciarlo l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, rispondendo ad un’interpellanza sul tema del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha sollecitato un intervento

"Idea di degrado, specie nelle periferie"

“Vedere auto e roulotte bruciate a Torino Nord –ha commentato l’esponente della minoranza - dà l’idea del degrado in città, specie nella periferie”. Il 23 maggio scorso, ha replicato Porcedda, sono stati portati via le carcasse delle due auto distrutte dalle fiamme parcheggiate in via Vercelli 35C.

Destino analogo per il mezzo il Lungo Dora Voghera. “E’ in fase di programmazione la rimozione dello stesso” ha concluso l’assessore.