Clima, Coldiretti Piemonte: "Velocizzare le polizze di assicurazione contro il gelo”

Il clima anomalo ha mandato in tilt la natura con piante in fiore e la siccità che imperversa lungo tutto la penisola, tanto che il livello idrometrico del Po è sceso ed è basso come in piena estate. Sono gli effetti del grande caldo e dell’assenza di precipitazioni significative in un inverno bollente con una temperatura che, fino ad ora, è stata in Italia superiore di 1,65 gradi la media storica, secondo le elaborazioni su dati Isac Cnr relativi ai mesi di dicembre e gennaio.