New slots illegali sequestrate nel Torinese: 100mila euro di multa per i titolari

Sei apparecchi da gioco con relative vincite in denaro, non denunciati e completamente scollegati dalla rete telematica di gioco legale, sono stati scoperti in una settimana di verifiche su 14 esercizi dell’area metropolitana di Torino.

Il materiale sequestrato

L’operazione condotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato al sequestro, oltre delle new slots, anche di diversi dispositivi in fase di assemblaggio con monitor, tasti e altre parti ancora da montare, un apparecchio cambiamonete, schede e vincite in denaro per circa 3.000 euro.

Multe complessive da 99mila euro ai gestori dei locali per le irregolarità riscontrate.