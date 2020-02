Teatro e musica su Tenco e Pavese al Dravelli di Moncaleri

Domenica 23 febbraio alle 19.00 la rassegna “Fermata Bengasi” del teatro Dravelli di Moncalieri fa il giro di boa con il sesto appuntamento dei dieci previsti. In scena “Un posto per volare”, spettacolo dedicato a Luigi Tenco e Cesare Pavese, del quale ricorre il settantesimo anniversario dalla morte, che unisce teatro e musica. La drammaturgia e le musiche originali sono ad opera del cantautore Orlando Manfredi, che sarà in scena assieme a Luca Occelli, per una produzione Santibriganti Teatro.

Partendo dal proprio vissuto di cultori ed estimatori di Tenco e Pavese fin dall’infanzia, muovendosi da esperienze familiari autentiche e suggestive, gli attori portano in scena le intersezioni tra un autore e l’altro, attraverso un viaggio sensoriale dove i confini sfumano e si contaminano. Un percorso affascinante e coinvolgente nel quale danno vita alla storia di un Epigono, chiamato il Nostro, che cerca con esiti tragicomici di replicare le grandezze e i fallimenti, l’arte e la vita dei due idoli piemontesi. Oltre ad appassionarsi, a commuoversi e a ridere della vicenda del “Nostro”, il pubblico scopre che Tenco e Pavese hanno davvero molto in comune, a partire dalla semplicità della loro voce poetica, alla parola scabra, diretta, coraggiosamente semplice ma mai banale.