Coronavirus, Montaruli-Marrone (FdI): "Necessario bloccare i prezzi dei prodotti igienizzati"

“Nella conferenza capigruppo convocata in via permanente con la commissione sanità abbiamo chiesto al presidente Cirio di richiedere al Governo centrale un decreto per bloccare i prezzi dei prodotti igienizzanti: non si può promuovere la prevenzione da una parte e dare carta bianca alla speculazione commerciale dall’altra”: ad annunciarlo è Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte, che precisa: “Per evitare psicosi e allarmismo sono inutili appelli fuori tempo massimo al politicamente corretto, ma occorre assumere decisioni concrete per far sentire la presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini in questa emergenza”.

A portare la richiesta a Roma sarà anche la parlamentare torinese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli: "Le scene delle corsie vuote dei supermercati fanno riflettere. Le persone in un momento come questo hanno bisogno di sentirsi il più possibile sicure. Lucrare, come avviene sul web, sui prodotti igienizzanti è inaccettabile".