Coronavirus, "Gli infermieri non solo sono i più esposti ma rischiano di prendersi una polmonite per via del freddo"

"Molti infermieri piemontesi sono impegnati nel servizio di pre-triage per la gestione dell’emergenza dovuta al coronavirus all’interno di tende posizionate dalla protezione civile, davanti ai pronto soccorso di tutti gli ospedali. Ci giungono numerose segnalazioni da parte di colleghi impegnati in questo importante servizio, una di queste, sono le basse temperature all’interno delle tende, non adeguatamente riscaldate, dove è quasi impossibile prestare servizio per numerose ore". E' quanto racconta Francesco Coppolella, segretario regionale del sindacato delle professione infermieristiche Nursind.

"Inoltre, a quanto ci è dato sapere - prosegue Coppolella - agli operatori interessati non sono neanche stati forniti indumenti adeguati alle basse temperature, specie durante i turni notturni. Chiediamo che le istituzioni preposte intervengano con massima tempestività poiché oltre all’incremento dei carichi di lavoro, possa almeno essere evitato il rischio di ammalarsi e considerata la già cronica carenza di personale, questo non aiuterebbe".