Cercano di rapinare un ragazzo, ma la reazione degli amici li mette in fuga: la polizia arresta due 20enni

Una segnalazione, infatti, aveva richiesto l'intervento di una pattuglia in via Carcano nei pressi di un istituto scolastico: un gruppo di ragazzi ha raccontato che uno di loro era appena stato vittima di un tentativo di rapina. Le testimonianze parlano di due giovani magrebini che si sarebbero avvicinati a un loro amico chiedendo una sigaretta. Alla risposta negativa, uno dei due ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più con fare minaccioso, fino a quando improvvisamente il giovane ventenne gli metteva le mani al collo, per derubarlo della collana d’oro che il ragazzo indossava in quel momento.