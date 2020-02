Ream, la difesa di Appendino: "Ci scagiona il Var, che in questo caso è la Corte dei Conti"

"Nel calcio esiste il fallo di confusione. Questo invece potrebbe essere considerato un falso per confusione. Ma noi, come in una partita, abbiamo un Var al quale fare riferimento: la Corte dei Conti, che ha rivalutato l'intero comportamento dell'amministrazione". E' con questa similitudine che l'avvocato Luigi Giuliano è intervenuto oggi in tribunale in difesa della della sindaca di Torino, Chiara Appendino, al processo Ream.

Le accuse di falso abuso mosse dalla procura si riferiscono a un debito di 5 milioni verso la società Ream che fu ripianato ai primi del 2018 ma che secondo gli inquirenti era da onorare a fine 2016.

"Abbiamo agito - ha detto l'avvocato Luigi Chiappero - nell'assoluto rispetto delle norme, con tanto di accordo con il creditore". Quanto alla mancata imputazione del debito nel bilancio di previsione 2017, le difese hanno ricostruito gli eventi: "ci siamo uniformati alle richieste dei revisori dei conti. Non c'è stato niente di illecito o anomalo".