Post-parto, ospedale di Rivoli: “Si torna a casa insieme”

“Si torna a casa insieme” è il progetto AslTo3 – Ospedale di Rivoli e territorio di riferimento, inaugurato esattamente un anno fa, che si occupa della presa in carico della coppia mamma – bambino nel delicato momento del rientro a casa dopo il parto.

Si tratta di un momento importante, a volte trascurato, che comporta un cambiamento rilevante nell’organizzazione della vita personale della mamma e di chi accoglie il nuovo arrivato e che può suscitare senso di inadeguatezza, sconforto, timore, soprattutto nel caso del primo figlio.

Per supportare la neo mamma e il neonato in questa fase di passaggio, la S.C. Pediatria di Rivoli, diretta dal Dott. Franco Garofalo, insieme alla S.S. Attività Consultoriali, diretta dalla Dott.ssa Antonia Giordano e al Dipartimento Materno Infantile dell’AslTo3, diretto dal Dott. Marco Rolando, ha attivato un percorso specifico, che prevede un sistema di dimissione “protetta” e di collaborazione fra il servizio ospedaliero e l’assistenza territoriale, attraverso la rete dei consultori presenti su tutto il territorio AslTo3. L’assistenza al bambino e al nucleo familiare avviene in forma attiva, ossia con un contatto diretto da parte del personale infermieristico pediatrico del consultorio con la mamma, che viene chiamata e invitata ad un primo appuntamento con il servizio territoriale. L’obiettivo è quello dell’assistenza, dal sostegno all’allattamento ad attività di puericultura, ma è soprattutto, nella prima fase, quello della rassicurazione e del supporto sul piano emotivo.

Nello scorso anno sono state oltre 700 le mamme che hanno aderito alla proposta di “Si torna a casa insieme”, su un totale di 1.002 parti avvenuti nel 2019 presso l’Ospedale di Rivoli. Il trend di adesione segna un aumento durante i dodici mesi di attività, come risulta dai dati di adesione e di coinvolgimenti monitorati dal servizio, a sostegno della validità dell’iniziativa, che proseguirà dunque anche per l’anno in corso.

“Si torna a casa insieme”, sottolinea il Direttore Generale dell’AslTo3 Flavio Boraso, “si inserisce nel quadro degli interventi rivolti al sostengo alla gravidanza e al puerperio, attivati dalla nostra Azienda in questi anni, attraverso il Dipartimento Materno Infantile e la sinergia sempre più stretta creata fra ospedale e servizi territoriali. Supportare le donne in un momento di potenziale particolare fragilità è senza dubbio importante. l’AslTo3 se ne fa carico, mettendo a disposizione le proprie professionalità e competenze.”“Si torna a casa insieme” ha partecipato alla prima edizione, appena conclusa, degli AslTo3 Awards, l’iniziativa sviluppata all’interno dell’Azienda per valorizzare lavori scientifici e innovazioni organizzative e cliniche realizzate nella propria realtà lavorativa, classificandosi al primo posto nella categoria dedicata alle innovazioni organizzative.