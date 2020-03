Coronavirus, al Politecnico le prime lauree fatte via Internet

Tra le dimostrazioni di un mondo che prova a ripartire nonostante il Coronavirus c'è anche il Politecnico di Torino. Sospese le normali attività almeno fino alla fine della settimana, hanno preso il via oggi le prime discussioni di laurea online per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Architettura, Design e Pianificazione Territoriale Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale.

Scene insolite, ma un meccanismo che si rimette in moto per non penalizzare gli studenti. E in particolare i vertici dell’Università di corso Duca degli Abruzzi hanno riprogrammato la sessione di laurea prevista per la scorsa settimana in questa settimana.

Studente e commissione restano a distanza: la tesi viene discussa tramite un collegamento Internet, così da evitare di transitare attraverso aule affollate e dunque potenzialmente a rischio.

“Siamo però consapevoli del valore di una cerimonia formale, condivisa con i propri cari - si legge in una nota trasmessa dai Coordinatori dei Collegi ai laureandi -. A valle della risoluzione dell’emergenza, le proclamazioni potranno essere fatte in presenza, con pubblico e con consegna dei diplomi al Castello del Valentino, cosi come si era soliti fare prima che la crisi sanitaria avesse inizio”.

E se c'è chi ha accettato di buon grado di laurearsi in questa maniera, altri hanno preferito slittare la discussione di alcuni mesi, puntando alle prossime finestre. Si tratta di circa il 30% dei laureandi in Architettura e 15% di quelli in Design. A loro non verrà addebitato alcuna tassa od onere ulteriore.