Torna l'appuntamento con Beinasco Summer Festival: Giusy Ferreri super ospite dell'edizione 2024

Dopo il grande successo dell’anno scorso, con la serata finale con i The Kolors protagonisti che aveva radunato 8 mila persone, torna la stagione dei concerti in piazza a Beinasco, che da quest’anno diventa un vero e proprio “Summer Festival”.

Tra Beinasco e Borgaretto

Tra il mese di luglio e quello di settembre a Beinasco e Borgaretto si alterneranno gruppi musicali, artisti e cantanti di assoluto livello, per un cartellone che racchiude gli interessi di tutti: giovani e più adulti. Gli spettacoli si svolgeranno a luglio in piazza Dolci, a Beinasco, mentre a Borgaretto a settembre in piazza Pertini. Tutti alle ore 21 e rigorosamente ad ingresso gratuito!

Giusy Ferreri super ospite