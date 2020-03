Coronavirus, Frediani (M5S): "Chiediamo un fondo regionale per sostenere i lavoratori delle piccole realtà culturali"

"Chiediamo alla Regione Piemonte di creare un capitolo nel bilancio regionale per finanziare un fondo dedicato alla crisi delle piccole realtà culturali messe a dura prova dall'emergenza coronavirus. Presenteremo la nostra proposta nei prossimi giorni, in occasione della discussione del bilancio di previsione". A dirlo è Francesca Frediani , consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.

"Sono molti infatti i lavoratori del settore che stanno attraversando un momento di difficoltà. Ne elenchiamo alcuni: artisti e tecnici impegnati in produzioni cancellate, lavoratori a partita iva impiegati in attività culturali, turistiche e di spettacolo, lavoratori con contratti a tempo determinato i cui impegni sono stati annullati per chiusura attività oltre ai molti lavoratori e collaboratori di associazioni culturali".

"Chi lavora in queste realtà deve fare i conti con condizioni di lavoro poco tutelati già nella normalità, figurarsi in condizioni emergenziali. Serve la collaborazione di tutte le istituzioni per attuare misure straordinarie e definire misure strutturali, trovando la disponibilità di risorse soprattutto per le piccole realtà che rischiano di non risollevarsi più dopo questo momento di crisi".