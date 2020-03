L'assessorato regionale all'Innovazione allestisce sala virtuale per proseguire i lavori

L’assessorato regionale all’Innovazione e ai Servizi Digitali sta allestito, in via Principe Amedeo, una stanza virtuale attraverso la quale proseguirà l’attività istituzionale.

Interrompere i lavori degli uffici - fa sapere l’assessore Matteo Marnati - aggiungerebbe un tassello in più nell’elenco dei problemi già gravi provocati dalla diffusione del contagio da Coronavirus, da giorni abbiamo sospeso le trasferte e gli incontri ma proseguendo comunque le attività nelle quali sono coinvolti anche i miei più stretti collaboratori che da oggi prendono parte agli incontri accedendo alla sala digitale.

Da quando sono scattate le misure di sicurezza per il contenimento dei contagi da COVID-19 - sottolinea l’assessore - la rete piemontese regge ma con carichi di sistema sensibilmente più elevati soprattutto da quando le imprese e gli uffici pubblici hanno attivato lo smart working.

Nelle prossime ore saranno diffusi i risultati del monitoraggio che viene svolto costantemente sul flusso dei dati e delle aree più sollecitate. In questo scenario il digitale non è solo una soluzione a un problema emergenziale, ma una branca del sapere che diventerà dominante in tutti i settori.