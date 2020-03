Mascherine a prezzi folli: da 20 centesimi a 20 euro. Multe a farmacie, ferramenta e ditte, oltre a 4 denunce

Mascherine che da 50 centesimi sono arrivate a costare 20 euro l'una. Lo hanno scoperto i carabinieri dei Nas in una serie di controlli nel Torinese dopo lo scoppio dell'emergenza Coronavirus.

I controlli hanno riguardato farmacie e negozi di ferramenta, ma anche ditte fornitrici dei materiali. Quattro le denunce per il reato di "manovre speculative sulle merci". I militari hanno riscontrato prodotti venduti con rincari anche superiori al 300%.

Intanto, salgono i numeri dei positivi al test del Coronavirus: dei 108 in Piemonte, 19 sono in provincia di Torino. Tre di loro sono ricoverati in terapia intensiva. Finora sono 648 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 437 dei quali risultati negativi.