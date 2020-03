Tra gli agrumi vari, le peonie, le rose e le piante grasse e carnose dei Giardini Botanici Hanbury

Qualche giorno fa ho avuto modo di visitare i Giardini Botanici Hanbury. Questi giardini sono a Mortola, una piccola località che si incontra percorrendo la strada che da Ventimiglia va verso la frontiera con la Francia, poco dopo la frazione di Latte.

In corrispondenza di una curva della Strada Statale 1 c’è l’ingresso ai giardini.

Il biglietto per gli adulti costa 9 euro a persona. Superato l’ingresso, inizia il vialetto, in discesa, che percorre tutto il parco che si estende dalla statale fino alle scogliere sul mare.

Thomas Hambury fece inizialmente fortuna con il commercio del Té a Shanghai, poi decise di fermarsi in Liguria. Il giardino inizialmente era pertinenziale al Palazzo dei Marchesi Orengo di Ventimiglia, acquistato da Hanbury nel 1867. Hanbury partì con il mettere in giardino le varie piante raccolte nei suoi viaggi in Asia, successivamente con l’aiuto del fratello e di altri botanici allargò le specie esotiche coltivate. Nel 1962 i giardini passano allo Stato ed ora sono sotto controllo /gestione dell’università di Genova.

I giardini hanno l’estensione di 18 ettari di cui 9 sono di giardino e 9 di vegetazione spontanea. Le aree principali sono quelle delle piante grasse e carnose, agrumi vari, peonie, rose e miscellanea. Sicuramente in primavera è il periodo dove un giardino dà il meglio di sé.

Comunque gli scorci sono interessanti anche in inverno, estate ed autunno con le fioriture del periodo, la collezione di piante non trascurabile. Purtroppo manca un po’ di cura al giardino.

Nella parte delle parte di giardino dedicato alle piante grasse e carnose ci sono molte agave, aloe con le loro fioriture rosse.

Ci sono deliziosi vialetti all'inglese con pergolati di vari rampicanti dalla solandra con le sue grosse campanule gialle ai gelsomini e le passiflora.

continuando la visita si incontrano laghetti con piante acquatiche di varie specie.

poi iniziano vari frutteti con i peschi in questo momento fioriti.

Infine l’agrumeto con una ricca collezione di vari agrumi dai più comuni limoni, ai limoni rossi, pomeli, arancie varie.

Infine, a ridosso degli scogli, c’è un bar dove poter prendere una bevanda e/o mangiare qualcosa.

Sicuramente una meta interessante per passare qualche ora in un magnifico giardino. Non perdetevelo la prossima volta che andate da quelle parti.