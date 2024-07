Moncalieri porta a termine la prima opera del progetto Pinqua: inaugurata la nuova piazza D'Alleo

Nei giorni scorsi Moncalieri ha portato a termine la prima delle opere legate al progetto PINQuA. Ed allora ecco il via libera per la nuova piazza D'Alleo, nel cuore di borgata Santa Maria.

Un investimento di oltre 300 mila euro

L'intervento, del valore di 320.000 euro, ha riqualificato la piazza con l'inserimento di aree verdi e ombreggiate, zone parkour e due "salotti urbani". Il risultato è stato possibile anche grazie alla Fondazione per l'Architettura di Torino. L'obiettivo è stato quello di creare uno spazio esterno aperto che potesse essere complementare al polifunzionale di Santa Maria situato di fronte.

Davide Guida: "Sarà il salotto di Moncalieri"

"Per la città è stato un momento speciale, abbiamo trasformato un sogno in realtà: la nuova Piazza D’Alleo in borgata Santa Maria. Un vero e proprio salotto dove giocare e trascorrere del tempo in compagnia nel cuore della nostra periferia, vicino al Polifunzionale Don P.G. Ferrero, alle scuole Rodari, Emma Strada, Clotilde e all'impianto sportivo del Moncalieri Rugby", ha dichiarato il vicesindaco Davide Guida. "Un punto di incontro per grandi e piccini. Un luogo da vivere insieme. Ora tocca a noi prenderci cura di questo luogo. Moncalieri cambia e cresce più di prima", ha concluso Guida.

Il grazie alla Città Metropolitana

"Un ringraziamento particolare va alla Città Metropolitana di Torino e alla consigliera delegata Sonia Cambursano per il ruolo di coordinamento del progetto PINQuA nei vari comuni - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Angelo Ferrero - Un grazie anche agli uffici comunali che hanno seguito il progetto in tutte le fasi, compresa quella di realizzazione". E adesso Moncalieri ha in cantiere ulteriori tagli del nastro e progetti, legati anche ai fondi Pnrr, per cambiare il volto della Città guardando al 20230.