Lavoro, finalmente una buona notizia: all'Iveco di San Mauro 25 nuove assunzioni

Nuove stabilizzazioni presso la Iveco di San Mauro. A conferma che non è tutto buio, l'orizzonte nel mondo automotive e metalmeccanico: entro ottobre 2024, infatti, saranno stabilizzati altri 25 lavoratori, attualmente impiegati con contratti tramite agenzie.

Finora 265 gli assunti a tempo indeterminato

L'annuncio è stato dato questa mattina alle organizzazioni sindacali da parte della direzione aziendale. Attualmente, presso il polo logistico alle porte di Torino lavorano 385 persone, di cui 265 assunti a tempo indeterminato, mentre altre 120 sono impegnate tramite agenzie del lavoro.

La soddisfazione dei sindacati

"Sono 25 persone che finalmente, da ottobre, potranno guardare al proprio futuro con maggiore serenità - dice Ugo Bolognesi, responsabile Iveco per Fiom Cgil -. E' un fatto importante, un risultato reso possibile grazie all'impegno quotidiano dei delegati sindacali. Ma lo consideriamo una tappa di un percorso che deve continuare. Saremo soddisfatti solo quando tutti i precari saranno stabilizzai. A fine anno ci sarà un nuovo incontro".

Intanto, a San Mauro aumentano i volumi e si guarda avanti con ottimismo. Ma non mancano le sfide. "Anche per Iveco la transizione verso una mobilità sostenibile può essere un'opportunità. Serve però un piano in grado di programmare il futuro, difendendo l'occupazione e favorendo il ricambio generazionale", conclude Bolognesi.



“Questa decisione rappresenta un passo significativo verso la sicurezza lavorativa e il riconoscimento del valore dei lavoratori che, con dedizione e competenza, hanno contribuito ai successi aziendali degli ultimi anni – dichiara il coordinatore Fismic Confsal di Iveco San Mauro, Rocco Magnasco –. La stabilizzazione non solo migliora le condizioni contrattuali dei dipendenti, ma rafforza anche il legame di fiducia tra l'azienda e i suoi lavoratori, fondamentale per affrontare le sfide future con un team coeso e motivato”.