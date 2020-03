Coronavirus, funerali e cremazioni in forma ridotta nei cimiteri di Torino

Funerali e cremazioni in forma ridotta nei cimiteri di Torino per il Coronavirus. Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “per il rito di commiato, considerata la superficie della sala, l'ingresso è limitato a massimo 20 persone per consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

“Nella sala di attesa – prosegue la nota diffusa da Socrem - adiacente alla Sala della Memoria, adibita alla consegna dell'urna cineraria ai congiunti, potranno sostare al massimo 5 persone”, così come per il ritiro delle ceneri.

Negli uffici della Socrem Torino sarà permesso l’accesso ad un massimo di due utenti: le cremazioni continueranno ad essere garantite.