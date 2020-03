Coronavirus, a Collegno e nell'area metropolitana primi casi positivi al test

" A Collegno e nell'area metropolitana torinese sono stati rilevati i primi casi positivi al test sul Coronavirus ". È quanto ha annunciato il Comune di Collegno per informare la cittadinanza sull'emergenza Covid-19 e sulla situazione in evoluzione sul territorio.

Nei giorni scorsi è stata aperta la sala del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, attivo presso il Comando di Polizia Municipale di Collegno, che, insieme all'unità di crisi del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Asl TO3, è in costante aggiornamento per il monitoraggio della situazione. "Seguire le procedure evita inutili allarmismi e facilita il lavoro delle autorità locali e sanitarie impegnate nel gestire l'emergenza -, prosegue l'avviso del comune di Collegno -. Sollecitiamo tutta la popolazione a rispettare le norme igienico-sanitarie per il contenimento del contagio, richiamando ciascuno al senso di responsabilità e alla massima cautela".