Un anonimo ha donato un grande cesto di mimose alle donne impegnate in questi giorni negli ospedali per l'emergenza Coronavirus. In particolare, l'omaggio floreale è andato alle Molinette di Torino, al Sacco e al Policlinico di Milano e allo Spallanzani di Roma.

In accompagnamento, un biglietto: "Grazie per quello che state facendo per noi, siete i nostri angeli custodi #andràtuttobene".

Secondo voci non confermate, l'autore del gesto potrebbe essere Lapo Elkann.