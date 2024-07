Lavori per la posa del teleriscaldamento a Santa Rita: deviate tre linee bus

Probabili rallentamenti e disagi per il cantiere di Iren che da oggi, e fino ai primi giorni di agosto, interesserà corso Orbassano. L’intervento sulla rete del teleriscaldamento è suddiviso in tre fasi e durerà circa un mese.

Da questa mattina alle 8, fino al termine dei lavori, saranno deviate le linee 5, 5 festiva, 12 , 12 festiva, S5 VIOLA e le linea extraurbane 1085 e 3389.

I lavori saranno eseguiti in 3 fasi. Nella prima è prevista la chiusura della carreggiata est di corso Orbassano, tra via Mombarcaro e via Mombasiglio, solo in direzione Torino. Nella seconda tranche del cantiere, stop al traffico nella carreggiata ovest di corso Orbassano tra via Monfalcone e via Mombarcaro, solo in direzione Orbassano. Prevista inoltre la chiusura della carreggiata est di via Tripoli tra via Mombarcaro e via Mombasiglio, solo in direzione del centro città.