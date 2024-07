Casa Garibaldi: un grande albero si abbatte nel cortile, bloccato l’accesso al giardino [FOTO]

Un grosso albero si è abbattuto all’interno del giardino di Casa Garibaldi in via Pietro Giuria.



La pianta è caduta in seguito al temporale che ieri ha colpito l’intera città e al momento ostruisce l’entrata al giardino. Cadendo ha inoltre spaccato un tavolo in pietra e alcuni giochi dei bambini, sfiorando l’edificio. Ora attende l’intervento dei vigili del fuoco per essere rimosso.



L’accaduto solleva tuttavia una questione importante sulla cura del verde di Casa Garibaldi, di proprietà comunale. Verde che comprende una decina di alberi tutto intorno all’edificio che in questo periodo ospita l’estate ragazzi.



“Oggi sposteremo i bambini della materna per consentire le attività, mentre gli altri più grandi per fortuna sono in gita - commentano i gestori -. Sono anni che chiediamo al verde pubblico la manutenzione e la potatura. Sono già seguiti dei sopralluoghi, ma poi risposta è sempre la stessa: non ci sono fondi. Ci sono alberi però che con le radici hanno rotto la pavimentazione, alcune radici sono proprio vicino ai tubi del gas. Adesso mi chiedo, devono succedere disgrazie per fare qualcosa? Non possiamo mai prevenire?”