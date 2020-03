Coronavirus, anche UniTo dribbla il virus con l'online: ecco i primi 33 laureati

Sono studenti di Psicologia magistrale, arrivati a un passo dal traguardo prima che esplodesse l'emergenza-coronavirus, i primi "dottori" che l'Università di Torino ha laureato a distanza.



In osservanza alle nuove disposizioni del decreto arrivato da Roma contro la diffusione del Covid-19, infatti, anche UniTo ha scelto di far discutere la tesi ai propri ragazzi collegando via Internet i candidati con i docenti della commissione.

I primi 33 laureati "telematici" sono stati proclamati nella mattinata di oggi.