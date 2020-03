Coronavirus, anche il Torino Jazz Festival slitta: rinvio in autunno

Come molti altri eventi rinviati in tutto il Paese a causa della situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e, in seguito all'annullamento dei tour da parte di artisti, provenienti soprattutto dall'estero, il Torino Jazz Festival in programma dal 25 aprile al 2 maggio, sarà posticipato in autunno, dall’1 all’8 ottobre 2020.