Coronavirus, Atc si adegua alle normative del dpcm sull'emergenza

Atc sta lavorando per adeguarsi alle disposizioni previste dal dpcm sull'emergenza coronavirus, pur continuando a garantire ai suoi inquilini almeno i servizi più urgenti anche per questo particolare periodo.

Pertanto, a partire da domani, mercoledì 11 marzo:

- Gli sportelli di corso Dante 14 e via Arquata saranno chiusi, per evitare assembramenti di persone anche all’esterno. Tutti coloro che hanno già fissato un appuntamento per una pratica non lo perderanno, ma saranno seguiti telefonicamente: in data e ora stabiliti, un operatore li contatterà per telefono e tratterà la loro pratica a distanza (che potrà poi essere eventualmente perfezionata successivamente allo sportello per quanto riguarda la firma e l’integrazione di documenti). Anche chi ha appuntamento per il censimento, verrà contattato telefonicamente. Per tutte le pratiche verranno richiesti dati relativi al nucleo familiare, all’Isee o ai redditi. Nessuno è autorizzato a chiedere dati bancari o denaro, né telefonicamente, né tantomeno a domicilio. Tutti gli operatori si qualificheranno con nome e numero di matricola, proprio per rassicurare gli utenti che non si tratti di un tentativo di truffa;

- Il servizio di prenotazione degli appuntamenti è momentaneamente sospeso;

- Le assemblee condominiali e gli incontri in genere sono temporaneamente sospesi;

- Gli interventi di manutenzione urgenti (guasti agli ascensori, perdite, problemi agli impianti di riscaldamento) sono garantiti così come resta sempre attivo, 24 ore su 24, il numero verde gratuito 800-301081 per le segnalazioni;

- I dipendenti la cui attività lo consente lavoreranno in smartworking, in modo da evitare spostamenti da e per il luogo di lavoro.