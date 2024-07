Atp Finals verso il bis a Torino, Abodi: "Piaciuto tutto della città. Il Governo farà la sua parte"

Prende sempre più sostanza il sogno di vedere riassegnate le Atp Finals a Torino . Questa mattina il ministro allo Sport Andrea Abodi , dalle colonne di un quotidiano nazionale, ha chiarito come sia " possibile avere le Atp Finals " nel capoluogo piemontese oltre il 2025.

Abodi: "Governo farà sua parte"

Lo Russo: "Componente economica essenziale"

"Noi siamo convinti di poterci giocare le nostre carte. La soddisfazione di come abbiamo organizzato e gestito soprattutto le ultime due edizioni è generale: dei tennisti, addetti ai lavori ed intera città".

"Su questa base, con il pieno sostegno del Governo e insieme alla Fitp, ci giocheremo la partita per mantenere altri cinque anni di Atp Finals a Torino: siamo estremamente determinati" ha concluso Lo Russo.

Il momento d'oro del tennis italiano

A spingere per la riconferma di Torino anche il momento magico del tennis italiano. Sinner numero 1 del mondo, Musetti fresco semifinalista a Wimbledon, la vittoria azzurra dello scorso anno in Davis, i risultati di Jasmine Paolini nel femminile. Insomma, un viatico importante per tenere l'appuntamento all'ombra della Mole grazie ai risultati di un movimento che sta vivendo un periodo d'oro, dopo troppi anni di grigiore e mediocrità.