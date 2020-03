Coronavirus, anche Collegno si dà allo smart working

“In questa emergenza il Comune deve dare l’esempio”. E quello che dà la Città di Collegno è la possibilità di garantire ai dipendenti il lavoro a distanza. Sono già 50 i lavoratori del comune, ovvero il 20%, infatti, che, dalla data di approvazione del Decreto dello scorso 4 marzo 2020, hanno avuto la possibilità di lavorare in smart working, attivando così il lavoro a distanza in pochi giorni.

“Invitiamo tutte le aziende del territorio di Collegno di attuare ove possibile, soluzioni di telelavoro e tutti i lavoratori a richiederlo al proprio datore di lavoro - ha proseguito il sindaco Francesco Casciano -. Sono sicuro che ogni collegnese saprà fare la propria parte e contribuire a contenere il contagio”.

Meno di cinque giorni, quindi, per offrire l’opportunità ai dipendenti comunali collegnesi di continuare a garantire il servizio ai cittadini, in modo efficace e sicuro.

“L’attivazione dello smart working in così breve tempo è il risultato di un proficuo lavoro con cui la nostra Città stava già organizzando progetti di lavoro a distanza: dal telelavoro al lavoro agile, Collegno è attenta al benessere del proprio personale, grazie alla professionalità degli uffici e all’efficienza dell’attività lavorativa anche e soprattutto in un momento critico come quello che stiamo vivendo - ha dichiarato il vice sindaco Antonio Garruto -. Ritengo importante rivolgere l’invito a tutte le aziende del territorio per favorire l’utilizzo dello Smart Working”.