Paratissima 2024: la ventesima edizione sarà alle Palazzine di corso Mortara

Paratissima ha aperto ieri la call per gli artisti della prossima edizione 2024 che dopo l’esperienza alla Cavallerizza cambierà location.

La call per gli artisti sarà aperta fino al 2 di settembre.

“ Ieri abbiamo ufficializzato che la prossima edizione sarà alle Palazzine Uffici di corso Mortara 24. Poi dove Paratissima avrà i suoi uffici stiamo ancora cercando, ma per la prossima edizione abbiamo la sede ” conferma il Ceo di Paratissima Lorenzo Gemark .

Intanto Paratissima apre la sua prima galleria e pop up shop al Torino Outlet Village di Settimo Torinese. Qui chiunque potrà venire ad ammirare le opere degli artisti della Collezione di Paratissima Production e acquistarle a un prezzo davvero accessibile, si va infatti dai 50 ai 150 euro.

“Per noi è davvero bello riuscire a vedere qualcosa che immaginavamo da tanto. Un sogno nel cassetto che finalmente abbiamo realizzato. In questo modo vogliamo avvicinare i giovani in particolare a diventare nuovi collezionisti” continua Gemark.