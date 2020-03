Coronavirus, a Carmagnola annullati i mercati del sabato e mercoledì fino al 25 marzo

Annullati i mercati del sabato e del mercoledì, sino al 25 marzo, a Carmagnola. Ad annunciarlo è il Comune, che spiega come sia confermato lo svolgimento di quello alimentare del giovedì.

La misura è stata decisa dopo l'emanazione dell' DPCM 11 marzo, firmato nella serata dal Presidente Giuseppe Conte, che dispone all’art.1 che “sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”, fermo restando la “garanzia della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

"Valutato - spiega il Comune- che tale circostanza non è assicurabile nei mercati all’aperto in quanto non è possibile contingentare gli accessi, è disposta la cancellazione sul territorio di Carmagnola dei mercati ambulanti del sabato e del mercoledì sino al 25 marzo compreso".

Il consueto mercato alimentare del giovedì è invece confermato, con l’adozione di alcune limitazioni volte al contenimento e prevenzione del contagio da coronavirus:

- il mercato si svolgerà nei consueti orari, esclusivamente sotto la tettoia di piazza IV Martiri;

- il mercato sarà cintato, con un solo varco di accesso e un solo varco di uscita per il pubblico. I varchi saranno presidiati dal personale della Polizia Locale e di Campagna Amica che disporranno il contingentamento degli accessi al fine di evitare l’affollamento degli spazi.