Coronavirus, la solidarietà ha tante forme: tra le risorse web, anche Pornhub diventa gratis per gli italiani

Giga gratuiti per la navigazione, servizi offerti senza costi, videoteche e database resi disponibili a tutti gli utenti. Sono tanti i rimedi che il Web - in un periodo così difficile per gli italiani costretti a rimanere a casa il più possibile - sta mettendo in campo per offrire qualche forma di intrattenimento.

Non si sottrae il mondo a luci rosse: tanto che anche un portale come Pornhub ha deciso di "aprire" i propri contenuti a tutti coloro che si trovano in Italia. Lo ha fatto con una homepage in cui il messaggio è ben chiaro: "Forza Italia, we love you". E con un tasto di accesso alla sezione premium, di solito a pagamento.

Un modo come un altro, insomma, per dare compagnia a chi è costretto a rimanere tra quattro mura, da solo.