Coronavirus, da domani sospeso lo storico mercato del Balon

Da domani sospeso lo storico mercato del Balon, fino alla fine dell’emergenza sanitaria. A comunicare la decisione - a seguito del DPCM dell’11 marzo, che ha chiuso tutte le attività commerciali non di prima necessità fino al 25 marzo – l’associazione commercianti Balon. “Cosa volete che siano alcune settimane di sospensione – spiega il Presidente Simone Gelato - quando venite a comprare oggetti e mobili che hanno alcune centinaia di anni”.

Per cercare di garantire comunque un’entrate economica, da sabato mattina alle 8 sul sito www.balon.it, sarà presente una vetrina virtuale. Il mercato sarà visitabile a 360° gradi, così come sarà possibile parlare con gli espositori.

L’appello poi dei commercianti, oltre a stare a casa, è di fare una donazione agli ospedali di Torino. “Chi vuole essere con noi – commenta Gelato - potrà farlo con donazioni online agli ospedali per il Coronavirus, quindi in totale sicurezza, causale «Emergenza Coronavirus», Fondo 112, con un bonifico sul conto intestato a Specchio dei tempi, via Lugaro 15, 10126 Torino, IBAN: IT67 L0306909 6061 0000 0117 200, Banca Intesasanpaolo oppure sul conto corrente postale 1035683943, intestato a Specchio dei tempi”. “Oltre alle donazioni dirette, qualunque acquisto sul nostro sito di e-commerce ci consentirà di donare il 10% del ricavato per gli ospedali torinesi, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. Da oltre 150 anni il Balon è il cuore di Torino, insieme supereremo anche questa” conclude l’associazione commercianti.