Nasce Torino City Love: nelle Rsa servizio di videochiamate tra anziani ricoverati e parenti lontani per il Coronavirus

Concretamente parlando, Torino City Love, nata da Torino City Lab, fornirà gratuitamente alcuni servizi in aree in cui si vivono forti criticità, anche grazie al coinvolgimento di alcuni partner della Città come Tim, Microsoft e Cisco. Un esempio? Grazie alla collaborazione con Cisco, a partire da lunedì verrà messa a disposizione di alcune residenze per anziani delle postazioni per permettere agli ospiti di vedersi virtualmente con i propri parenti distanti. Le postazioni saranno inizialmente venti, la prima verrà installata già lunedì al Cottolengo. Dieci le residenze coinvolte in una prima fase, ma non è detto che questo numero non possa aumentare con il passare del tempo.

L’innovazione scende in campo nella battaglia contro il Coronavirus. Si chiama Torino City Love l’iniziativa portata avanti dal Comune di Torino per offrire un supporto concreto ai cittadini e alle imprese in difficoltà per l’emergenza Covid-19, mettendo in campo ogni competenza possibile.

Sempre all'interno di Torino City Love, collaborando con Tim, si procederà con progetti specifici per la didattica online degli studenti o con azioni volte a migliorare la connettività delle persone, aumentando la velocità di internet in quelle case in cui la connessione risulta particolarmente lenta, sfruttando per esempio la fibra sovradimensionata di un alloggio limitrofo. Grazie alla piattaforma UGO, fruibile da telefono fisso smartphone e Pc, TIM metterà a disposizione un plafond di ore gratuite per assistere anziani e famiglie. Gli operatori, debitamente formati e protetti con i dispositivi sanitari, faranno la spesa, ritireranno le ricette dal medico, pagheranno le bollette o svolgeranno altre commissioni. Con il servizio UFIRST si potranno eliminare le code di fronte alla farmacia o al supermercato, in modo da prenotare ed essere avvertiti quando è arrivato il proprio turno, evitando così inutili tempi di attesa fuori dall'esercizio commerciale e ridurre il rischio di contagio.

Un altro partner che ha deciso di aderire all'iniziativa è Microsoft, a cui è stata chiesta la disponibilità a fornire licenze gratuite per i programmi e un numero verde o una guida online per aiutare i cittadini a colmare il digital device. Nel periodo dell’emergenza Covid-19 Microsoft garantirà la semplificazione della procedura di creazione dell’ambiente grazie ai codici meccanografici delle scuole, la creazione di una guida in cui si insegna come utilizzare e creare le classi e un numero verde e una e-mail per il supporto