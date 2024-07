Litiga con lo zio e cerca di accoltellarlo: i carabinieri lo disarmano e lo arrestano

Un litigio, per motivi banali, quindi il momento di violenza che poteva sfociare in tragedia. Un uomo di 28 anni già noto alle forze dell’ordine e residente a Lauriano, nella precollina chivassese, ha avuto un diverbio per motivi futili con lo zio che viveva con lui. Il giovane ha perso il controllo e ha impugnato un coltello da cucina con il quale ha sferrato alcuni fendenti al parente, fortunatamente senza colpirlo.