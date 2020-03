Coronavirus, chiuso il multipiano Molinette: "Necessario controllare chi entra in ospedale"

Chiuso su richiesta delle autorità - per consentire il controllo di tutte le persone che entrano ospedale, necessario per l'emergenza Coronavirus - il parcheggio Molinette. Gtt ha disposto di bloccare quindi l'ingresso al multipiano di corso Dogliotti, posto all'interno dell'area ospedaliera San Giovanni Battista.

Con lo stesso abbonamento è possibile sostare presso i parcheggi Bacigalupo, Ventimiglia, Nizza-Carducci, D'Azeglio-Galilei.

Sul fronte della sicurezza -dopo che due autisti sono risultati della Ca.Nova S.p.A, l’azienda di autotrasporti che gestisce le linee nell’area di Moncalieri e di Torino Sud Ovest, sono risultati positivi al Coronavirus - arriva la richiesta di misure a tutela dei lavoratori. L'USB ha inviato una lettera a Gtt, al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, al Presidente della Regione Alberto Cirio e alla sindaca Chiara Appendino, chiedendo la chiusura della sede.

"Chiediamo poi - spiega Michele Schifone, segretario USB - che vengano segnalati alle autorità competenti le persone venute in contatti con gli autisti risultati positivi per evitare ulteriori diffusioni del contagio, così come la necessaria sanificazione della struttura secondo le disposizioni fornite dal Ministero della Salute, con particolare attenzione alle misure di protezione da adottare per il personale addetto alle pulizie".