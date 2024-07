Moncalieri, dall'8 luglio via ai lavori che cambieranno il volto del centro storico

Se ne è parlato a lungo e alla fine il momento è arrivato: dall’8 all’11 luglio piazza Vittorio Emanuele II a Moncalieri chiude per lavori: sono in partenza i cantieri che cambieranno per l’ennesima volta il volto al salotto buono della città, aprendo la strada alla Ztl h24 videosorvegliata ed alla pedonalizzazione.

Operai al lavoro già nei giorni scorsi

Gli operai sono stati impegnati già nei giorni scorsi per spostare fioriere e sedute che da quattro anni occupano il centro piazza, in modo da ricreare quell’agorà centrale che vivrà il suo debutto sabato 13 luglio, con il ritorno nella piazza del municipio della rievocazione storico religiosa del Beato Bernardo. Sedute e fioriere saranno per la maggior parte spostate ai lati, a creare una sorta di salotto della nuova piazza pedonalizzata.

Nel centro storico saranno previsti divieti di circolazione diversi per stagione (estate e inverno) e per orario (dalle 18.30 con la bella stagione, dalle 20 da ottobre a marzo). Per la zona centrale, invece, divieto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Gli interventi sulla passerella di corso Trieste

Intanto a Moncalieri sono iniziati gli interventi per la costruzione della muova passerella ciclo-pedonale su corso Trieste, con lavori che si protrarranno fino all'8 gennaio e causeranno inevitabili disagi al traffico. Sei mesi di per dare vita ad una nuova struttura pensata per facilitare l'attraversamento del corso e collegare meglio il vicino parco delle Vallere.

Il progetto, approvato dalla giunta del sindaco Paolo Montagna nei mesi scorsi, prevede una spesa di oltre un milione, finanziati in gran parte dai fondi del Pnrr. Questa moderna costruzione sostituirà la vecchia passerelle in cemento armato, risalente a mezzo secolo fa, ormai deteriorata e ammalorata dallo scorrere del tempo.

Rimessa a nuovo strada Gorree

E anche se il calendario corre in direzione pausa estiva, Moncalieri non si ferma e nella giornata di ieri, venerdì 5 luglio, ecco il taglio del nastro in strada Gorree: 860 mila euro spesi per la messa in sicurezza della strada, con consolidamento della scarpata, muri di sostegno, barriere stradali, contenimento della acque e l'illuminazione. E, nel contempo, è stata inaugurato anche il nuovo parcheggio dietro la stazione.

"Per questo risultato ringrazio l'assessore Angelo Ferrero. Il futuro è già iniziato", ha detto il sindaco Montagna.