Coronavirus, parco Ruffini sembra "immune": tante le persone a passeggio o a correre [VIDEO]

Non siamo ai livelli dello scorso fine settimana, anche se il dibattito sulle eccezioni ha scandito i giorni da lunedì a oggi, però ancora tante persone (troppe, probabilmente) hanno scelto di sfidare i divieti e le restrizioni imposte dall'ultimo decreto del governo e hanno deciso di trascorrere parte della propria domenica in alcune delle aree verdi della città di Torino.





Su tutti, un esempio ci arriva da un lettore che ha portato il cane a passeggiare a parco Ruffini e ha incontrato molti altri torinesi: chi correva, chi passeggiava pacatamente, addirittura chi giocava a tennis, utilizzando le strutture gratuite che si trovano nel parco, in barba a qualunque divieto o raccomandazione.

A dimostrazione che l'auto-quarantena è disciplina ostica da praticare, almeno per alcuni. E nella speranza che questo non costi supplementi di divieti o di periodo di limitazioni per tutti gli altri.