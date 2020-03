Migliaia di luci in balcone illuminano la notte di Torino: “Coronavirus, vinceremo noi” [VIDEO]

In una domenica notte un po’ più “buia” delle altre, Torino accende la luce . Migliaia di persone, alle 21, sono uscite sui balconi con una pila accesa o con la torcia del telefono per mandarsi a vicenda un messaggio di forza e speranza contro il Coronavirus.

Il flash mob ha coinvolto tutta la città, in ogni quartiere: a Madonna del Pilone si è cantato sulle note di Rino Gaetano, in zona Filadelfia i Queen l’hanno fatta da padrone. L’inno di Mameli ha riecheggiato un po’ ovunque, accompagnato da migliaia di luci e messaggi. Anziani, famiglie, bambini, giovani coppie: tutti in balcone.