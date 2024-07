Da domani a Ivrea apre il superstore della Coop: darà lavoro a 86 persone [VIDEO]

Diciassette milioni di investimento, un edificio acquistato di oltre 3.700 mq, con uno spazio vendita di 2.300 mq. E ancora: 20 mila articoli con oltre 4 mila referenze a marchio Coop. E poi l’aspetto umano: uno staff di 86 persone, di cui 71 nuovi ingressi, che da domani saranno operativi nel nuovo superstore Novacoop di Ivrea.





I protagonisti dell'inaugurazione

Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza del sindaco della Città Matteo Chiantore, la consigliera delegata della Città Metropolitana Sonia Cambursano, il direttore vendite di Nova Coop Fabio Lischetti e il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive.



Dalle Rive: "Un'arena commerciale, vivace e competitiva"

"Il nuovo superstore di Ivrea rafforza la presenza della cooperativa di consumatori piemontesi in Canavese – è il commento del presidente Ernesto Dalle Rive – e siamo fiduciosi che potrà rivelarsi una novità positiva anche per la città e tutta la sua comunità. Siamo consapevoli di entrare in un’arena commerciale vivace e competitiva, siamo determinati a misurarci con essa portando la nostra proposta distintiva, che si basa su due elementi caratterizzanti: da un lato l’impegno a rispecchiare i nostri valori nell’offerta commerciale che proponiamo, per assicurare a tutti i clienti cibo buono, sicuro, rispettoso dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori al giusto prezzo; dall’altro, la nostra attitudine cooperativa ad attivare relazioni positive con il territorio per creare valore sociale in favore della comunità ospitante attraverso iniziative che toccano la salute, l’educazione al consumo consapevole, la povertà alimentare e altri temi d’interesse generale”.

Uno store sostenibile a livello energetico

A livello di sostenibilità e impatto, l’edificio è stato progettato per massimizzare le prestazioni energetiche e sarà dotato di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 180 KW, per soddisfare parte del suo consumo annuo di energia. Anche l’impianto di climatizzazione e tutti gli impianti refrigerati sono stati progettati per assicurare i migliori standard di efficienza.

Lischetti: "A Ivrea partiamo da 800 soci Coop"

"Sulla città di Ivrea la nostra insegna ha scelto di presentarsi con un superstore – spiega Fabio Lischetti, Direttore Vendite di Nova Coop – che rappresenta la sintesi più efficiente tra una proposta commerciale studiata per soddisfare le esigenze di soci e clienti e l’attenzione alle variabili gestionali a cui dobbiamo guardare in uno scenario di mercato competitivo. Nel superstore i nostri clienti trovano un negozio di facile e rapida fruibilità, che permette di fare una spesa intuitiva e non stressante nonostante presenti un assortimento ricco e profondo sia nel fresco che nel grocery, abbinati a un presidio soddisfacente anche nel non alimentare. In più, il punto vendita di Ivrea si caratterizza per un’attenzione elevata anche alle componenti di servizio con il servizio bar e ristorazione, la parafarmacia e il Novapoint, a cui rivolgersi per tutto quanto riguarda le necessità di supporto per le utilities e la gestione del risparmio. Partiamo da una comunità che nel solo comune di Ivrea conta 800 soci della Cooperativa, ai quali speriamo si aggiungeranno moltissime altre persone dopo aver provato i nostri prodotti e servizi".

Gli orari e altre informazioni utili

Con l’apertura del Superstore Coop di Ivrea, i negozi Nova Coop sul territorio metropolitano di Torino salgono a 32. In Canavese l’insegna è già presente con gli Ipercoop di Ciriè e Cuorgnè e con i supermercati di Caluso e Strambino.

Il nuovo punto Coop sarà aperto da domani giovedì 18 luglio nell’area commerciale di nuova urbanizzazione che affaccia su corso Vercelli. Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 20.00, e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.

All’esterno della superficie commerciale il parcheggio è composto da 250 posti auto e sono presenti anche stalli riservati a biciclette e monopattini.



Cosa si può trovare nel nuovo superstore?

L’ingresso del superstore si apre sulla piazza dell’ortofrutta – con un’ampia scelta di prodotti biologici e di frutta e verdura stagionale – per proseguire con i banchi di libero servizio, con piatti freschi pronti, salumi e latticini adatti a una spesa veloce, e con la linea dei reparti servito: la panetteria/pasticceria con il suo assortimento di pane, focacce, pizza al taglio preparati tutti i giorni; la gastronomia, con specialità calde e un’ampia scelta di prodotti dop e igp; la macelleria, con l’offerta dei migliori tagli e una vasta gamma di prodotti pronti da cuocere; la pescheria, dove trovare il pescato del giorno secondo le disponibilità di stagione. Completano le specificità di questo negozio un’area Il buono del Piemonte, dove trovare le eccellenze gastronomiche della regione realizzate dai produttori locali che collaborano con Nova Coop, un’ampia cantina dei vini e il corner parafarmacia Coop Salute.

Le collaborazioni con le associazioni del territorio



Con l’apertura di un punto vendita in un nuovo territorio, per Nova Coop diventa qualificante anche l’impatto sociale che si riesce a generare a vantaggio della comunità. Per questo, fin dal giorno di apertura, sono state attivate collaborazioni con le onlus Agape di Ivrea e Fermata d’Autobus di Oglianico per conferire loro i prodotti da destinare al progetto Buon Fine, ossia le merci che vengono ritirate dagli scaffali, sebbene ancora consumabili, perché ormai prossime alla scadenza o perché presentano il packaging rovinato. Queste risorse consentono alle realtà del terzo settore partner di ridurre i costi da sostenere per l’acquisto di beni alimentari da destinare alla preparazione di pasti per mense sociali o alla distribuzione di spese solidali a persone in condizione di bisogno. Presso il Superstore Coop di Ivrea è presente da subito anche un corner per il book crossing del progetto Book Box, gestito in collaborazione con la cooperativa Andirivieni, che si propone di animare luoghi pubblici, di attesa o di passaggio, mettendo a disposizione dei passanti un’offerta di libri e riviste periodicamente aggiornate. I volumi proposti possono essere consultati sul luogo, laddove possibile, o in alternativa essere presi in prestito e riconsegnati, affinché anche altre persone possano sfogliarli. La catalogazione, la distribuzione di libri e riviste e il loro aggiornamento periodico sono affidati a persone con disabilità e disturbo dello spettro autistico accompagnati da educatori professionali. Le attività operative previste di questo progetto favoriscono nelle persone coinvolte lo sviluppo di maggiori autonomie e inclusione sociale.



Un superstore innovativo





Fare la spesa “presto e bene” è l’obiettivo da cui nasce il format superstore, che adotta impostazioni di layout e tecnologie innovative per agevolare il cliente nell’ottenere informazioni sui prodotti e servizi disponibili e aiutarlo a completare la spesa in minor tempo. Ne sono esempi la segnaletica digitale presente nell’intero punto vendita, il lettore ottico di codici a barre Salvatempo, servizio riservato al Socio Coop che consente di avvicinarsi alle casse per il solo pagamento senza far passare i prodotti sul nastro, la possibilità di fare la spesa in autonomia alle casse “fast lane” per chi avesse pochi pezzi, o il totem touch “Zero Attesa” della gastronomia, che permette di selezionare prodotti e quantità desiderate, prenotarli e ritirarli comodamente non appena pronti, senza dover sostare in coda.

Una postazione dedicata a soci e clienti



All’interno del superstore è possibile rivolgersi all’assistenza del centro servizi unificato Novapoint: la postazione dedicata a soci e clienti per richieste d’informazione, sottoscrizione e assistenza legate a prestito sociale, contratti di luce, gas e telefonia, ma anche per pagare le bollette e i tributi alla pubblica amministrazione.



Anche il bar Fiorfiore Cafè