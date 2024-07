Metro 2, una mozione bipartisan contro il taglio delle fermate: "Il Governo e Salvini mandino altri fondi"

Il Consiglio comunale di Torino chiederà al Governo altri fondi per completare la Metro 2. A maggio il commissario straordinario Bernardino Chiaia aveva annunciato il rincaro del progetto per l'aumento dei costi dei materiali del 36%, che avrebbe comportato il taglio delle fermate Pastrengo e Politecnico, in attesa di ulteriori fondi. Per motivi economici - ma anche tecnici dovuti alla vicinanza tra due fermate - era stata annunciata anche l'unione delle due fermate in Barriera di Milano Corelli e Cimarosa in un unico stop.



Per provare a tornare al progetto originario il Consiglio Comunale chiederà al Sindaco e alla Giunta di farsi portavoce al Governo per richiedere ulteriori fondi, da aggiungersi al miliardo e 800 mila euro già stanziati tra il 2019 e il 2022. La proposta di mozione è partita dal gruppo di consiglieri PD, presentata nella commissione trasporti dalla capogruppo Nadia Conticelli, e durante la discussione ha ricevuto l'approvazione anche dei consiglieri di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Torino Bellissima che hanno annunciato il voto a favore per quando la mozione arriverà in Consiglio Comunale.



"Si tratta di una infrastruttura di cui il Governo, al di là del colore politico, ha riconosciuto l'importanza - ha spiegato Conticelli -. Il documento non è polemico, col ministro Salvini si era già parlato dell'aumento dei costi. Se il Governo ritiene strategiche alcune opere, qui parliamo di un investimento già di quasi 2 miliardi di euro e a nostro avviso qui è un punto dove fare un pezzo in più. Quindi chiediamo un voto trasversale delle forze politiche, il percorso è stato fortemente sostenuto dai cittadini dei territori e da forze politiche di colore diverso".



Non c'è invece condivisione sulla raccolta firme per mantenere la fermata Corelli, lanciata dal gruppo di Forza Italia. I dubbi della maggioranza sono sulla modifica in corso d'opera del progetto, che potrebbe portare anche all'annullamento del bando di gara.l