Coronavirus, 13 Enti di promozione sportiva chiedono aiuto alla Regione

Gli Enti di Promozione Sportiva del Piemonte, insieme al Forum del Terzo Settore, chiedono di non lasciare indietro lo sport di base sociale e per tutti, lo chiedono con un documento inviato alla Regione, ai Comuni, alle Province. Lo chiedono anche in un video che sarà diffuso nei prossimi giorni, sui loro siti, sui social e inviato agli oltre 600mila loro associati.