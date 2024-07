Moncalieri, brutto incidente tra via Cavour e piazza Failla: la peggio l'ha avuta un centauro

Moncalieri, incidente tra via Cavour e piazza Failla: le conseguenze peggiori per un centauro

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 1° luglio, brutto incidente a Moncalieri all'incrocio tra via Cavour e piazza Failla. Un motociclista è stato coinvolto in uno scontro con una vettura, riportando le conseguenze peggiori, anche se le ferite non sono risultate di particolare gravità.

Il ferito in condizioni non gravi

I soccorsi sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza al centauro e per garantire la sicurezza del traffico. La vittima è stata poi trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, che sembrano aver escluso gravi conseguenze.

Adesso indaga la Polizia locale

La Polizia locale di Moncalieri è adesso al lavoro per ricostruire le dinamiche che hanno provocato l'incidente. Si cercano testimoni che possano aiutare a ricostruire i fatti avvenuti attorno alle ore 17.30.