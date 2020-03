Coronavirus, completata la riduzione dei trasporti: è come fosse un sabato estivo

Come fosse un sabato d'estate. Ha queste sembianze il nuovo piano del trasporto pubblico regionale, dopo il completamento delle riduzioni e della riorganizzazione a seguito dell'emergenza Coronavirus. D'altra parte, come dicono i numeri, i passeggeri sono calati del 97% e dunque i bisogni sono decisamente ridotti.

E dopo Trenitalia e GTT anche tutte le aziende di trasporto locale hanno rimodulato i servizi in base alle effettive esigenze del territorio. "La frequentazione dei mezzi è precipitata - sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi -. È impressionante, ma è un dato positivo, perché significa che le persone stanno a casa. I servizi erogati sono equiparabili a quelli di un sabato in periodo estivo, con le scuole chiuse. Siamo in contatto con tutte le aziende per monitorare la situazione e siamo pronti ad operare ancora ulteriori riduzioni se il quadro generale di contenimento del virus lo richiederà".