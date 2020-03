L'idea di Deri per contrastare il coronavirus: “Riapriamo gli ospedali della Circoscrizione 7”

“Riapriamo le strutture ospedaliere abbandonate della Circoscrizione 7”: la proposta arriva direttamente dal presidente Luca Deri prendendo spunto da un'idea condivisa da più parti anche a livello nazionale: “Sul nostro territorio – dichiara - abbiamo gli ex ospedali Maria Adelaide e Astanteria Martini”.

Secondo Deri questa soluzione potrebbe alleggerire il carico sulle altre strutture: “Naturalmente necessiterebbero di alcuni interventi ma soprattutto il Maria Adelaide è in discrete condizioni: due anni fa è stato utilizzato per i senza tetto, forse sarebbe utile per i malati a bassa soglia, liberando spazi negli altri ospedali”.