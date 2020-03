"Festa della Musica" ed "Estate Intorno": la Città di Torino proroga la scadenza dei bandi

Prorogata la scadenza per la presentazione dei progetti “Festa della Musica” ed “Estate Intorno”. L’Assessorato alla Cultura della Città di Torino, per l’emergenza Coronavirus, ha deciso di posticipare i termini per i due bandi, così come la relativa concessione dei contribuiti.

La data ultima per candidarsi a realizzare la Festa della Musica 2020 è fissata al 20 aprile 2020, entro le ore 12, secondo le modalità previste dalla gara.

La scadenza del bando “Estate Intorno”, viene posticipato di due settimane rispetto alla scadenza originaria, ovvero al 30 marzo alle ore 16.

Ulteriori informazioni sono reperibili contattando gli uffici indicati nei rispettivi bandi all’indirizzo web www.comune.torino.it/bandi/