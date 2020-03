Un giorno a Bergamo: cosa visitare?

Con l'avvicinarsi della bella stagione, il desiderio di trascorrere le giornate all'aria aperta inizia a farsi sentire, ed ecco che spesso ci si ritrova a pensare quale meta potrebbe fare al caso proprio.

L'Italia ha una varietà di paesaggi e possibilità quasi uniche al mondo: città d'arte, borghi medioevali, piccoli paesi arroccati sui monti o distesi sul mare. Ogni regione italiana ha un patrimonio artistico unico da offrire anche al visitatore più esigente.

È il caso di Bergamo, splendida città della Lombardia che, con la sua offerta variegata e sorprendente, saprà sicuramente conquistare tutti.

Il perfetto connubio tra storia e modernità, evidenziato anche dalla suddivisione in Città Alta e Città Bassa, la rende meta ideale per famiglie, coppie, comitive di amici e visite d’istruzione con la scuola.

Raggiungibile con ogni mezzo di trasporto, Bergamo è conosciuta anche per l'aeroporto internazionale di Orio Al Serio, dove è possibile rivolgersi ad un servizio di NCC ed essere accompagnati fino ai piedi delle mura, e da qui iniziare la visita della città.

Bergamo in un giorno: cosa visitare?

La visita della città non può che partire ai piedi delle Mura Venete o Veneziane. Erette nel '500 dalla Repubblica di Venezia a difesa e fortificazione della città, oggi inserite dall'UNESCO nelle opere patrimonio dell'Umanità, con i loro 5 Km di lunghezza, cingono la Città Alta offrendo un panorama mozzafiato che, nelle giornate terse, abbraccia la vicina Milano.

Per salire alla Città Vecchia, è possibile scegliere tra ben 15 vie d'accesso pedonali: sentieri in salita oppure scalinate coprono il dislivello tra le due parti della città, fiancheggiando spesso ville dallo splendido stile architettonico; oppure, nel caso non si voglia affrontare la salita a piedi, è possibile servirsi della funicolare.

Porta San Giacomo, maestosa nel suo marmo bianco e rosa, farà da cornice all'ingresso nella Città Vecchia. Cuore di questo piccolo borgo medievale è Piazza Vecchia, dove sarà possibile fare una piacevole sosta in un caffè storico e continuare la visita.

Bergamo Alta: monumenti e curiosità

Su Piazza Vecchia si affacciano tutti gli edifici storici più significativi della città:

· il Palazzo della Ragione, risalente alla fine del 1100, ha la pavimentazione del Loggiato decorato con una Meridiana del XVIII secolo;

· il Palazzo della Biblioteca che conserva circa 600.000 volumi;

· il Campanone (la Torre Civica) che, come da tradizione, ogni sera alle 22:00 rintocca per 100 volte. Questo, in epoca medievale, era il segnale che avvertiva i cittadini dell'imminente chiusura delle porte d'accesso alla città. È, inoltre, possibile salire sulla Torre Civica e ammirare la veduta panoramica dell'intera Bergamo.

Oltrepassando il portico del Palazzo della Ragione, si arriva in Piazza Duomo, dove si può ammirare il Duomo della città di Bergamo, dedicato a Sant'Alessandro.

All'interno è presente una cappella dedicata a Papa Giovanni XXIII contenente alcune reliquie come la tiara e alcuni oggetti personali.

Accanto al Duomo, sorge la Basilica di Santa Maria Maggiore. Sontuosa, opulenta e appariscente, la Basilica cattura lo sguardo del visitatore con arazzi colorati e alcuni tratti gotici nella sua architettura. Sono qui sepolti due celebri personaggi: Donizetti, compositore bergamasco, e il Colleoni, condottiero italiano del periodo rinascimentale. Del Colleoni è possibile visitare la splendida cappella funebre con la celebre statua equestre e la tomba della figlia Medea.

Nel Museo Donizettiano sono raccolte opere, foto, documenti e testimonianze di ogni sorta della vita di questo celebre ed estroso compositore bergamasco. Per gli amanti del genere, una chicca imperdibile.

Una piccola curiosità: in Largo Colle Aperto è possibile fermarsi alla pasticceria La Marianna che, nel 1961, ha inventato il gelato alla stracciatella.

Bergamo Bassa: cosa visitare

Se la mattina trascorrerà piacevolmente visitando la Città Alta, il pomeriggio lo si potrà dedicare alla Città Bassa, dove scoprire il lato più moderno di Bergamo.

Ottimo punto di partenza sarà Piazza Matteotti, salotto della città non tanto per i monumenti quanto per la movida e lo shopping. Punto di ritrovo per i giovani e le famiglie, è spesso teatro di manifestazioni ed eventi all'aperto che trovano sempre il favore del pubblico. Anche qui, molte opere sono dedicate a Donizetti, che a ragione può essere considerato la star della città.

Via XX Settembre saprà, invece, catturare l'attenzione dei visitatori grazie alle sue vetrine, denominata la via dello shopping bergamasco. La varietà dei negozi saprà accontentare proprio tutti, anche i clienti più esigenti.

Bergamo: informazioni utili per la visita

Per trascorrere una giornata veramente piacevole e senza sorprese sgradevoli, è bene tener presente alcune informazioni prima di organizzare la visita alla città di Bergamo.

Parcheggi: a meno che non si arrivi con il servizio NCC, il parcheggio potrebbe rivelarsi abbastanza complicato, in quanto la maggior parte della città è zona ZTL. In via Rosmini sarà possibile trovare parcheggi con le strisce bianche e in pochi minuti di passeggiata arrivare fino alla funicolare che porta alla Città Alta.

Clima: Bergamo gode di un clima generalmente mite ma umido, in tutte le stagioni. Il caldo estivo viene mitigato dalle vicine montagne, evitando così una fastidiosa afa estiva o la nebbia invernale.

Il periodo migliore per una visita resta la primavera o l'inizio dell'autunno.

Può essere appropriato un abbigliamento a strati e soprattutto delle scarpe comode.