Coronavirus, a Collegno, Grugliasco e Rivoli chiuso l'ingresso ai parchi

Una decisione presa per tutelare i cittadini, applicando misure ancora più stringenti. La città di Collegno, così come Grugliasco e Rivoli, a seguito del confronto con l'ASL TO3 e della presenza di un tasso di contagi rilevante, ha deciso di ridurre la circolazione delle persone sul territorio, vietando l'ingresso, a partire da questa notte, nei parchi, nei giardini, nelle aree fitness, nelle aree cani e orti urbani.

"Con questa scelta condivisa da ben tre sindaci mandiamo un messaggio chiaro a tutti i cittadini della zona ovest - ha dichiarato il sindaco collegnese Francesco Casciano -. Si può uscire solo per necessità e tutti dobbiamo limitare gli spostamenti superflui per rispetto di chi lotta in prima linea contro il virus. La città di Collegno completerà oggi la recinzione di tutte le aree gioco. La situazione è grave e la nostra libertà personale va usata con responsabilità da parte di tutti".