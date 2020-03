Coronavirus, giunta Appendino in aiuto al no-profit: "Dilazionato pagamento affitto spazi Città"

Le associazioni no profit culturali, sportive, del welfare, … che affittano uno spazio del Comune di Torino, potranno dilazionare il pagamento del canone. E’ questo il provvedimento approvato stamattina dalla Giunta Appendino – su proposta degli assessori Marco Giusta, Francesca Leon, Sonia Schellino, Antonino Iaria e Roberto Finardi - per aiutare tutte quelle realtà, che operano nel tessuto cittadino, obbligate a chiudere a seguito dei DPCM per contrastare il Coronavirus.

Un provvedimento della Città - dopo quello della posticipazione del versamento della TARI, per le attività commerciali, a dopo la metà di maggio – per aiutare economicamente anche questo settore.

“Dopo esserci confrontati – ha spiegato l’assessore alle Politiche Giovanili Marco Giusta – con diversi soggetti che ci hanno chiesto una mano, come ad esempio l’Arci, abbiamo deciso di approvare questa delibera. Le associazioni potranno contattare i nostri uffici e concordare una dilazione per il pagamento delle rate, per lo spazio in concessione dalla Città, senza ulteriori oneri”. Il canone andrà saldato, come termine ultimo, entro la fine del 2020. “E’ un’iniziativa molto importante, perché spesso il mancato pagamento dell’affitto, determinava la decadenza del contratto” ha concluso Giusta.

Sempre questa mattina la Giunta ha approvato l'istituzione del tavolo consultivo “Giovani e Produzione Culturale”, per favorire comunicazione, confronto e progettualità tra i soggetti aderenti. Una misura a sostegno del settore, colpito economicamente dall'emergenza Coronavirus.