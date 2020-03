Coronavirus, le filiali di Intesa Sanpaolo aperte soltanto su appuntamento

In filiale solo su appuntamento. E' questa la decisione presa a partire da oggi da Intesa Sanpaolo, sempre nell'ambito dei provvedimenti utili ad assicurare la tutela del proprio personale e il costante presidio dei servizi alla propria clientela.



Sarà dunque possibile accedere alle filiali del Gruppo esclusivamente su appuntamento. Per i clienti sarà possibile richiedere l’appuntamento telefonicamente, per le sole operazioni indifferibili e non altrimenti eseguibili attraverso i canali diretti e digitali della banca, come gli sportelli automatici, la filiale online (telefonica) e la piattaforma di home banking.