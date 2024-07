A Torino metropolitana chiusa ad agosto: "Metteremo più bus"

Ad agosto la metropolitana di Torino si ferma. "Le date", come chiarisce l'assessore comunale alla Mobilità Chiara Foglietta, "sono ancora fase in definizione". L'ipotesi più probabile è che lo stop alla linea 1 duri circa quattro settimane, come accaduto l'anno scorso.

Passaggio dal sistema analogico a digitale

L'intervento è sempre il medesimo del 2023: sono necessari dei lavori per il passaggio dal sistema di segnalamento analogico "Val" a quello digitale "Cbtc". Per limitare i disagi per i pendolari e passeggeri si è scelto di effettuare le attività durante il periodo più caldo d'estate, quando il capoluogo piemontese si svuota per le vacanze estive.

Più bus

E con lo stop alla metropolitana, verrà attivato il passaggio dei bus in superficie, che ricalcherà il percorso da Bengasi a Fermi. "Dopo la prova dello scorso anno - ha spiegato Foglietta, a margine dell'inaugurazione della nuova ciclabile di corso Verona - vogliamo efficientare ancora di più il servizio, potenziandolo".

Metro fino a Cascine Vica

Tradotto, la volontà è di avere, rispetto al 2023, più pullman che collegano la zona sud ed ovest di Torino. L'obiettivo della chiusura di agosto è di completare il passaggio dall'analogico al digitale prima del 2025, quando dovrebbe essere operative le nuove quattro fermate fino a Cascine Vica: Certosa, Collegno Centro, Villaggio Leumann e Cascine Vica.

Pulizia della metro

Normalmente gli interventi sulla linea 1 vengono effettuati di notte, quando è chiusa. In questo caso però è necessario chiudere la metro anche di giorno per circa un mese. E durante lo stop verranno effettuati anche lavori di manutenzione all'interno delle fermate della metropolitana, a partire da una pulizia generale.